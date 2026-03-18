Turnan al Congreso de Sonora iniciativas sobre educación, fiscalidad y medio ambiente

El Congreso de Sonora, en sesión ordinaria, turnó a comisiones diversas iniciativas para su análisis, enfocadas en participación estudiantil en la educación superior, hacienda municipal y política fiscal, así como en medio ambiente y simplificación de trámites ambientales.
El diputado Juan Pablo Arenivar Martínez (PAN) presentó una iniciativa de ley para reconocer y fortalecer a las organizaciones estudiantiles en Sonora, avalando su derecho a participar en la vida universitaria mediante apoyos, espacios y transparencia en el uso de los recursos; además, propuso medidas contra represalias académicas, acciones en favor de estudiantes foráneos, vinculación con el sector productivo y creación de un Consejo Estatal de Participación Estudiantil como instancia permanente de diálogo.
A nombre de Rebeca Silva Gallardo (NAS), Emeterio Ochoa Bazúa (PRI) y Juan Pablo Arenivar Martínez (PAN), el diputado David Figueroa Ortega (PVEM) dio lectura a la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda Municipal para establecer reglas de transparencia y certeza jurídica en el otorgamiento de estímulos fiscales, a fin de evitar discrecionalidad, definir condiciones claras de acceso y obligar a su publicación en medios oficiales.
El diputado Omar Francisco del Valle Colosio (PVEM) presentó una iniciativa para simplificar y digitalizar los trámites ambientales en Sonora, mediante el uso de herramientas electrónicas que permitan gestionar procesos en línea, dar certeza jurídica, facilitar el seguimiento de expedientes y reducir costos, además de modernizar procedimientos como la Licencia Ambiental Integral, actualmente realizados de forma presencial.
Las iniciativas se turnaron a las comisiones de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud; Presupuestos y Asuntos Municipales; y Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático para su análisis y, en su caso, dictaminación.