Turnan al Congreso de Sonora iniciativas sobre educación, fiscalidad y medio ambiente

...

Las propuestas buscan fortalecer la participación estudiantil, transparentar estímulos fiscales y modernizar trámites ambientales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/03/2026 09:30 AM.
En Sonora y editada el 18/03/2026 09:41 AM.