Abre Sonora convocatoria de becas internacionales para impulsar talento joven

Como parte del compromiso con la educación para impulsar el talento sonorense y fortalecer los lazos de la entidad con el resto del mundo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la convocatoria del Programa de Becas Sonora Internacional 2026, la cual estará vigente para registro de aspirantes del 9 al 23 de marzo.
El mandatario estatal explicó que este programa está dirigido a estudiantes sonorenses de licenciatura y posgrado que estén interesados en realizar sus estudios en el extranjero y así fortalecer su formación profesional.
Las y los beneficiarios recibirán 200 mil pesos como apoyo para su estancia académica en el extranjero, porque sabemos que estudiar lejos de casa no es fácil, y queremos que cuenten con las herramientas para aprovechar al máximo esta experiencia, indicó.
El titular del Ejecutivo estatal señaló que las y los jóvenes que sean beneficiados con este programa pondrán en práctica lo aprendido durante su formación académica en el extranjero, contribuyendo en el mundo laboral desde distintos sectores económicos con nuevas ideas para el desarrollo de Sonora.
Las y los interesados pueden consultar los requisitos de la convocatoria en el sitio web www.becasycredito.sonora.gob.mx.