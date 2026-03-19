Abre Sonora convocatoria de becas internacionales para impulsar talento joven

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El gobierno estatal anunció el registro del Programa de Becas Sonora Internacional 2026, que otorgará 200 mil pesos a estudiantes para realizar estudios en el extranjero y fortalecer su desarrollo profesional

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/03/2026 11:04 AM.
En Sonora y editada el 19/03/2026 11:18 AM.