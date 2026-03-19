Minería mexicana se consolida como motor económico pese a retos globales: Lorenia Valles

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Durante el Primer Encuentro Nacional de Municipios Mineros en Cananea, la senadora destacó el crecimiento de las exportaciones extractivas y la inversión extranjera, así como el papel estratégico del T-MEC y los planes de desarrollo energético en México

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/03/2026 10:29 AM.
En Sonora y editada el 19/03/2026 11:04 AM.