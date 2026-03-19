Mirage abre gran CEDIS en Hermosillo, impulsa Sonora como polo logístico nacional

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El nuevo centro de distribución fortalecerá la capacidad logística de la empresa sonorense y generará más de mil empleos, consolidando a Sonora como un polo estratégico para la inversión y el crecimiento industrial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/03/2026 11:18 AM.
En Sonora y editada el 19/03/2026 11:29 AM.