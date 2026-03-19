Refuerzan llamado a la prevención en Semana Santa ante aumento de accidentes

Con motivo del próximo periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Salud Pública (SSP) del Gobierno de Sonora exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención al viajar por carretera o acudir a playas, ríos y otros destinos turísticos del estado, a fin de evitar accidentes y emergencias médicas.
El coordinador estatal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Jorge Arturo Vega Soto, informó que durante los periodos vacacionales se registra un aumento de entre 33 y 35 por ciento en la incidencia de accidentes, principalmente debido al incremento en la movilidad y a la falta de medidas preventivas por parte de los viajeros.
Explicó que antes de salir de viaje es fundamental planear el trayecto y revisar las condiciones mecánicas del vehículo, así como conocer las características del destino que se visitará, ya que los riesgos pueden variar si se trata de playa, montaña, río o zonas de campamento.
Vega Soto recordó que el alcohol y el volante no deben combinarse, además de respetar los límites de velocidad y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad. En el caso de niñas y niños, precisó que aquellos con estatura menor a 1.30 metros deben viajar en un sistema de retención infantil, conocido como silla portainfantes.
En destinos de playa o albercas, recomendó a las familias aplicar la regla 20-10 para proteger a menores de edad: mantenerse a no más de 20 segundos de distancia de ellos y no perderlos de vista por más de 10 segundos mientras se encuentren en el agua. También pidió evitar ingresar a cuerpos de agua tras consumir bebidas alcohólicas.
El funcionario estatal destacó que el sistema de atención de emergencias en Sonora opera a través del 911, donde personal médico especializado del CRUM brinda orientación telefónica las 24 horas y puede coordinar la activación de ambulancias y otros servicios de emergencia en todo el estado.