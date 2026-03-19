Refuerzan llamado a la prevención en Semana Santa ante aumento de accidentes

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La Secretaría de Salud de Sonora advierte que durante vacaciones los incidentes viales y emergencias médicas aumentan hasta 35%, por lo que exhorta a la población a extremar precauciones en carretera y destinos turísticos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/03/2026 10:27 AM.
En Sonora y editada el 19/03/2026 10:29 AM.