Impulsa Alfonso Durazo Montaño educación en Cajeme con librería y más de 4 mil becas

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Durante gira de trabajo, el mandatario inauguró un espacio del Fondo de Cultura Económica y entregó apoyos a estudiantes, fortaleciendo el acceso a la lectura y la permanencia escolar en la región

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/03/2026 11:35 AM.
En Sonora y editada el 20/03/2026 11:40 AM.