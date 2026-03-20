Inauguran en Sonora primera Clínica de Bienestar Animal con inversión de 24 mdp

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El gobernador Alfonso Durazo Montaño puso en marcha este espacio en Hermosillo, que ofrecerá servicios veterinarios gratuitos y de bajo costo para fortalecer la protección animal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/03/2026 06:25 PM.
En Sonora y editada el 20/03/2026 06:36 PM.