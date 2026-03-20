Inauguran en Sonora primera Clínica de Bienestar Animal con inversión de 24 mdp

El cuidado y la salud de los animales se consolida como una política pública en Sonora con la puesta en marcha de la primera Clínica de Bienestar Animal del estado, para la que se destinó una inversión de 24 millones de pesos, impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño para ampliar el acceso a servicios veterinarios y fortalece la cultura de protección y responsabilidad.
El titular del Ejecutivo estatal, acompañado de María del Rocío Chávez Murillo, presidenta honoraria del Sistema DIF Sonora, señaló que esta nueva infraestructura será operada por la Dirección General de Protección y Bienestar Animal adscrita a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado, y responde al compromiso del Gobierno de Sonora de promover una cultura de respeto hacia los seres vivos y fortalecer las acciones en materia de salud pública.
Estamos dando respuesta a una necesidad social, dudo que haya una instalación de esta naturaleza aquí en Hermosillo. Sé que hay hospitales para animalitos, pero esta construcción es digna de orgullo que la capital cuente con este servicio y que todos aquellos que tenemos alguna debilidad, cariño, aprecio por los animales de compañía, que sepan que aquí está una instalación a su servicio, subrayó el jefe del Ejecutivo estatal.
Cuenta con sala de urgencias, área de diagnóstico, un quirófano equipado, sala preoperatoria, cuatro consultorios, farmacia y archivo clínico. Asimismo, se desarrollarán actividades permanentes de prevención, atención y concientización, orientadas a fomentar la tenencia responsable y el cuidado adecuado de los animales de compañía.
Con esta acción, el gobernador Alfonso Durazo Montaño no solo amplía la cobertura de servicios veterinarios, sino que también contribuye al bienestar comunitario, al reducir riesgos sanitarios y promover entornos más saludables y responsables.
En el evento estuvieron presentes Alejandra Castro Valencia, secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Carlos Ernesto Zatarain González, comisionado ejecutivo de CEDES; Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal; Aixa Samantha Piña Guzmán, directora general de Protección y Bienestar Animal y Norberto Ortega Torres, director del Centro Ecológico de Sonora.