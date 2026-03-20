Presentan iniciativas en el Congreso del Estado de Sonora para fortalecer derechos sociales

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Las propuestas buscan facilitar registros civiles en hospitales, reconocer la orfandad en la ley y garantizar la devolución de aportaciones al Isssteson, además de posicionamientos sobre inclusión y soberanía energética

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/03/2026 11:21 AM.
En Sonora y editada el 20/03/2026 11:29 AM.