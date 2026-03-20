Presentan iniciativas en el Congreso del Estado de Sonora para fortalecer derechos sociales

En sesión ordinaria, el Congreso de Sonora presentó diversas iniciativas, mismas que fueron turnadas a comisiones para su análisis, orientadas a facilitar el registro de nacimientos y defunciones en hospitales, incorporar el concepto de orfandad en la legislación de asistencia social y garantizar la devolución, sin prescripción, de aportaciones al Isssteson. Asimismo, se emitieron posicionamientos con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down y la conmemoración de la Expropiación Petrolera.
La diputada María Alicia Gaytán Sánchez (Morena) presentó ante el Pleno una iniciativa para salvaguardar el registro oportuno, universal y accesible de nacimientos y defunciones, mediante la creación de un sistema de coordinación entre el Registro Civil y las instituciones de salud, que permita realizar estos trámites directamente en hospitales. Lo anterior, con el fin de reducir el subregistro y eliminar barreras administrativas, económicas y geográficas, especialmente en poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Enseguida, la diputada Dení Gastélum Barreras, junto con el diputado Julio César Navarro Contreras, ambos de Morena, dio lectura a una iniciativa de adición que propone incorporar de manera expresa el concepto de orfandad parcial y total en la Ley de Asistencia Social, con el propósito de que las autoridades identifiquen con mayor precisión esta condición y fortalezcan la prestación de servicios de asistencia.
A nombre del grupo parlamentario del PRI, el diputado Emeterio Ochoa Bazúa presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Isssteson, con el objetivo de proteger los derechos de las y los trabajadores, al asegurar que la devolución de sus aportaciones al Fondo de Pensiones no esté sujeta a plazos de prescripción.
En sus posicionamientos, la diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT) destacó la importancia de impulsar la inclusión de las personas con síndrome de Down y de fortalecer el compromiso del Estado en la garantía de sus derechos. Por su parte, la diputada Ana Gabriela Tapia Fonllem (PRD) conmemoró la Expropiación Petrolera, subrayando su relevancia para la soberanía nacional, y llamó a reflexionar sobre el uso estratégico de los recursos energéticos en el contexto actual.