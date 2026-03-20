Propone Manlio Fabio Beltrones reforma para eliminar sobrerrepresentación en el Congreso

La verdadera reforma política que México necesita pasa por una representación auténtica, producto del voto ciudadano, no de artificios que vulneran el espíritu constitucional, aseguró Manlio Fabio Beltrones en el pleno del senado mexicano.
“Que cada fuerza valga en la Cámara de Diputados, lo que consiguió auténticamente en las urnas”, destacó Beltrones, añadiendo que “esta ha sido una propuesta histórica de la izquierda mexicana”, lo que al final reflejaría la voluntad popular.
“Que en el futuro cada quien tenga en las cámaras lo que vale en las urnas, sin atajos ni ventajas indebidas. Nada más y nada menos. Hagámoslo. Mañana podría ser demasiado tarde”, fue el llamado del legislador sonorense, de inmediato recibió adhesión y respaldo publico de varios senadores entre ellos, Ricardo Anaya, Marko Cortes, Francisco Ramírez Acuña, entre otros.
De aprobarse esta iniciativa, en las elecciones de 2027 y subsecuentes tendríamos una representaciónn auténtica, producto del voto ciudadano, no de artificios que vulneran el espíritu constitucional. Con ello, se fortalecerían la gobernabilidad y la estabilidad, estableció Beltrones.
“Este es un límite, no un premio a la mayoría, como algunos equivocadamente han sostenido. El objetivo siempre fue claro: que la oposición fuera pieza de legitimación, no de decoración”, apuntó.
Con ello, transitamos pacíficamente de un régimen de partido hegemónico a la pluralidad y a la democracia constitucional, recalcó.
Finalmente mencionó que, desde las elecciones de 1988, todos, absolutamente todos los partidos políticos han participado en la asignación plurinominal y han accedido a la representación nacional para hacer oír su voz y valer su voto.
Y desde 1997, ningún partido político, ni coalición alguna, ha alcanzado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Recordemos que, a partir de 1990, se establecieron en el artículo 54 constitucionales límites para evitar la sobrerrepresentación excesiva de un partido o alianza.