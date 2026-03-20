Propone Manlio Fabio Beltrones reforma para eliminar sobrerrepresentación en el Congreso

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El legislador planteó una iniciativa constitucional para garantizar que los escaños reflejen fielmente el voto ciudadano, eliminando ventajas en coaliciones y ajustando el sistema de representación proporcional

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/03/2026 11:12 AM.
En Sonora y editada el 20/03/2026 11:21 AM.