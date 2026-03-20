La Sauceda, pulmón y nido cultural

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Con una inversión de más de 500 millones de pesos en su primera etapa, La Sauceda está recuperando su importancia como pulmón de Hermosillo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/03/2026 10:26 AM.
En Sonora y editada el 20/03/2026 10:54 AM.