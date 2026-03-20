La Sauceda, pulmón y nido cultural

Un compromiso del gobernador Alfonso Durazo fue la recuperación del Bosque Urbano La Sauceda, en la ciudad de Hermosillo. Luego de haber permanecido cerrado desde 2012 en estado de abandono y deterioro, en 2025 y tras un proceso de recuperación, este espacio recreativo volvió a abrir sus puertas a las familias.
Para quienes nacimos y/o crecimos en la capital sonorense, La Sauceda es parte de nuestros recuerdos más memorables y felices. Se trata de un lugar que solíamos visitar en familia, o bien, con las amigas y los amigos; donde corríamos, jugábamos, disfrutábamos del humedal y celebrábamos los cumpleaños, además de tener cerca un entorno natural para respirar aire puro.
Este fin de semana se celebrará un año de la recuperación y de la reapertura de sus puertas de La Sauceda, gracias a la visión transformadora de la administración actual que reconoce la existencia de espacios públicos naturales y culturales para el esparcimiento y la recreación como un derecho de las y de los sonorenses.
Esta misma visión de la Cuarta Transformación considera que los derechos del pueblo no son lujos ni privilegios, sino derechos que deben disfrutarse de forma igualitaria e incluyente; por ejemplo, la educación, la salud, la vivienda, la cultura, los espacios recreativos y las áreas verdes.
Con una inversión de más de 500 millones de pesos en su primera etapa, La Sauceda está recuperando su importancia como pulmón de Hermosillo, al sembrarse miles de árboles y de especies vegetales con la participación de la gente y de activistas sociales; igualmente, se dio mantenimiento al humedal y a distintas áreas comunes, como el auditorio al aire libre.
En tanto, en su segunda etapa se está trabajando en la remodelación de otro sitio emblemático, como es La Burbuja Museo del Niño; y por primera vez, contará con una cafetería-librería del Fondo de Cultura Económica, la cual suma a los compromisos de la presidenta de la República de fomento a la lectura y la creación de una red de librerías.
Otro paso importante es el convenio que recientemente firmaron el gobernador Alfonso Durazo y la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para recibir asesorías técnicas y financieras de las autoridades del Bosque de Chapultepec --uno de los más grandes del mundo y que ha subsistido por más de 100 años gracias a su política de sostenibilidad financiera--, que permitirán la conservación del Bosque Urbano la Sauceda.
Lo anterior es ejemplo del buen gobierno que caracteriza a la administración sonorense: la implementación de políticas públicas basadas en un diagnóstico certero, el diálogo con las comunidades y aplicación de buenas prácticas nacionales e internacionales; la administración racional y transparente de los recursos públicos racionalmente, y la entrega de resultados eficaces según lo planeado.
Qué bueno que La Sauceda vuelve a ser un pulmón y será un nido cultural público, incluyente y accesible a la gente. Si están en Hermosillo durante el fin de semana, no dejen de visitar las atracciones del bosque urbano por su aniversario.
Lorenia Iveth Valles Sampedro - Senadora de la República