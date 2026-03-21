Activa Protección Civil Sonora operativo Corredor Seguro en Puerto Peñasco

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El programa busca garantizar la seguridad de turistas durante el Spring Break, con recorridos permanentes y atención inmediata en carreteras del estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/03/2026 08:38 AM.
En Sonora y editada el 21/03/2026 08:43 AM.