Activa Protección Civil Sonora operativo Corredor Seguro en Puerto Peñasco

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), puso en marcha el operativo del programa Corredor Seguro 2026 en el municipio de Puerto Peñasco, con el objetivo de reforzar la atención y seguridad de los viajeros durante la temporada de Spring Break.
Este año, Raúl Alonso Camarena Yescas, subdirector de Atención a Emergencias y Desastres de CEPC en Sonora, informó que el despliegue operativo ha iniciado con tres vehículos y un total de ocho elementos, quienes estarán realizando recorridos permanentes a lo largo de las principales rutas carreteras que conducen a este destino turístico, brindando apoyo, orientación y atención inmediata a los vacacionistas.
El programa Corredor Seguro tiene como finalidad principal prevenir accidentes, reducir tiempos de respuesta ante emergencias y garantizar condiciones seguras para quienes transitan por las vialidades de Sonora, especialmente durante periodos de alta afluencia como el Spring Break.
Las autoridades de Protección Civil destacaron que, además de la vigilancia carretera, los elementos están capacitados para atender situaciones médicas básicas, fallas mecánicas menores y coordinar acciones con otras corporaciones de seguridad y auxilio.
Con estas acciones, el Gobierno de Sonora refrenda su compromiso de salvaguardar la integridad de residentes y visitantes, fortaleciendo la cultura de la prevención y la atención oportuna durante esta importante temporada turística en Puerto Peñasco.