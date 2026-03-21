Durazo celebra primer aniversario del Bosque Urbano La Sauceda con festival biocultural

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El Bosque Urbano se consolida como espacio de convivencia familiar en Hermosillo, tras su rehabilitación con inversión superior a 500 millones de pesos y una amplia oferta cultural y ambiental

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/03/2026 07:54 AM.
En Sonora y editada el 21/03/2026 08:29 AM.