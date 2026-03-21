Durazo celebra primer aniversario del Bosque Urbano La Sauceda con festival biocultural

Con más de medio millón de visitas durante el primer año de reapertura del parque para convertirlo en el Bosque Urbano La Sauceda con una inversión superior a 500 millones de pesos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha transformado este espacio de la capital del estado en uno de los principales puntos de sano esparcimiento y de encuentro entre las familias sonorenses.
El mandatario estatal encabezó el Festival Biocultural para conmemorar el primer aniversario de la apertura del Bosque Urbano La Sauceda, para lo cual se preparó un programa de 60 actividades gratuitas que incluyen conciertos, talleres, obras de teatro, eventos científicos, recorridos de naturaleza, y observación astronómica.
Miles de familias se dieron cita en las diferentes áreas de La Sauceda, para disfrutar de la amplia oferta de actividades y espectáculos que se prepararon como parte del festival, mismos que hoy dan brillo al lugar que durante décadas permaneció en total abandonó. Además se cuenta con bazares culturales, stands educativos y actividades enfocadas a la conservación ambiental.
El gobernador Durazo Montaño, para celebrar el primer aniversario de rescate del parque, recorrió la trotapista de dos kilómetros con superficie de tartán, el pabellón kinético, y un estanque con lanchas, así como canchas deportivas, refrendando a este lugar como un espacio vivo que ha transformado a la comunidad a través de la correcta inversión de los recursos públicos.
Este es un patrimonio social y debemos empeñarnos todos en preservarlo. Vimos como decayó, artificial o realmente, lo dejaron caer para convertirlo en fraccionamiento en algún momento y justificar su venta, o simple y sencillamente no les importó el esparcimiento de la gente, pero ahora que lo hemos recuperado, y que reevaluamos la trascendencia que tiene en el bienestar de la comunidad, yo les diría: hay que sumar esfuerzos para su preservación, indicó.
En el primer año de operación, más de 500 mil personas visitaron La Sauceda, se llevaron a cabo 74 eventos culturales y artísticos con más de 75 mil asistentes, en tanto que 11 mil personas han participado en talleres gratuitos, además de que se han plantado más de 11 mil árboles y cactáceas, con lo que se ha recuperado y fortalecido este pulmón ecológico de Hermosillo.
Estuvieron presentes en el inicio del festival Lorenia Valles Sampedro, senadora de la República por Sonora; Paulina Ocaña Encinas, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal; Alejandra Castro Valencia, secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano; María Dolores del Río Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno; Carlos Ernesto Zatarain González, comisionado de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora; y Jesús Antonio Madrid del Río, director general de Bosque Urbano La Sauceda.