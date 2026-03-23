Defiende Lorenia Valles Sampedro reforma electoral y destaca reducción de gasto legislativo

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La senadora afirmó que la iniciativa impulsada por Claudia Sheinbaum busca hacer más eficiente la democracia y reducir costos, destinando ahorros a infraestructura y programas sociales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/03/2026 10:33 AM.
En Sonora y editada el 23/03/2026 10:48 AM.