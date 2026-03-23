Destaca Sonora por menor pobreza laboral bajo estrategia del Plan Sonora de Energías Sostenibles

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El gobernador Alfonso Durazo Montaño resaltó que la entidad se ubica entre las de mejor desempeño nacional en movilidad social y resiliencia económica, según datos del Centro de Estudios Espinosa Yglesias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/03/2026 11:11 AM.
En Sonora y editada el 23/03/2026 11:15 AM.