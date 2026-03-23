Llama Sonora a uso responsable del 911 y 089 durante Semana Santa

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sonora exhorta a la comunidad al uso responsable de los números de emergencias 9-1-1 y 089 en esta Semana Santa.
Con motivo del próximo periodo vacacional de “Semana Santa 2026”, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora hace un llamado a la ciudadanía a utilizar de manera responsable las líneas 9-1-1 y 089.
Durante esta temporada, miles de familias se preparan para viajar, descansar y convivir. Ante el incremento en la movilidad, es fundamental mantener libres estas líneas, ya que una llamada oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Karina Lerma González, directora general del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia del C5i, destacó que atender llamadas falsas o de broma al 9-1-1 retrasa la atención que podría destinarse a situaciones reales que requieren atención inmediata.
Asimismo, señaló que, durante estos días el personal del C5i permanecerá disponible las 24 horas para brindar apoyo a la población. Recordó también que la línea 089 está habilitada para realizar denuncias anónimas de manera segura y confidencial.
El exhorto se extiende a madres y padres de familia para que dialoguen con sus hijas e hijos sobre la importancia de evitar llamadas indebidas y hacer conciencia de que el 9-1-1 debe utilizarse exclusivamente en casos de emergencia.
En estas vacaciones, la prevención también es responsabilidad de todos; usar correctamente el 9-1-1 y el 089 es cuidar tu vida, la de tu familia y la de toda la comunidad.