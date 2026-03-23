Llama Sonora a uso responsable del 911 y 089 durante Semana Santa

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sonora advirtió que las llamadas falsas retrasan la atención de emergencias reales e instó a la población a hacer un uso adecuado de estas líneas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/03/2026 10:48 AM.
En Sonora y editada el 23/03/2026 10:59 AM.