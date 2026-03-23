Nuevo campus de Rosario Castellanos impulsa la educación superior en Hermosillo

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El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que el proyecto contará con una inversión de 112 millones de pesos y el respaldo de Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar la oferta educativa en la entidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/03/2026 11:15 AM.
En Sonora y editada el 23/03/2026 11:39 AM.