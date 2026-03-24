Festival Biocultural reúne a 20 mil personas en La Sauceda

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El evento impulsó la cultura, la educación ambiental y la convivencia familiar durante tres días de actividades gratuitas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/03/2026 09:01 AM.
En Sonora y editada el 24/03/2026 09:08 AM.