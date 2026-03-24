Gobierno de Sonora fortalece atención a la niñez con discapacidad con apoyo al CRIT

El Gobierno de Sonora, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sonora), formalizó un convenio de colaboración con el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Sonora, con el objetivo de fortalecer la atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad en la entidad.
Como parte de este acuerdo, el Gobierno de Sonora realizará una aportación de 14 millones de pesos, lo que representa un incremento de dos millones de pesos en comparación con el año anterior, reflejando el compromiso de la actual administración estatal con el bienestar y la inclusión de la niñez sonorense.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño ha impulsado de manera decidida políticas públicas enfocadas en garantizar mejores condiciones de vida para los grupos en situación de vulnerabilidad, priorizando la atención integral y el acceso a servicios de rehabilitación de calidad.
Por su parte, la directora general del Sistema DIF Sonora, Lizeth Vásquez Ochoa, ha promovido la consolidación de alianzas estratégicas que permiten ampliar la cobertura y calidad de los servicios, sumando esfuerzos con instituciones especializadas para brindar mayores oportunidades de desarrollo a quienes más lo necesitan.
Este recurso será entregado en doce exhibiciones mensuales y permitirá cubrir gastos operativos, administrativos y de funcionamiento del CRIT Sonora, así como fortalecer los programas sociales dirigidos a niñas, niños y adolescentes de escasos recursos con discapacidad.