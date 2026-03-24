Gobierno de Sonora fortalece atención a la niñez con discapacidad con apoyo al CRIT

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Aportación de 14 millones de pesos permitirá ampliar servicios de rehabilitación e inclusión en la entidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/03/2026 09:18 AM.
En Sonora y editada el 24/03/2026 09:24 AM.