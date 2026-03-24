MIPYMES sostienen la economía y el empleo en México: Lorenia Valles

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La senadora destaca la importancia del financiamiento y el papel clave de estas empresas en el desarrollo nacional y estatal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/03/2026 08:56 AM.
En Sonora y editada el 24/03/2026 09:01 AM.