Premian a ganadores del Concurso del Libro Sonorense 2025 en Hermosillo

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El certamen, con más de 80 años de trayectoria, reconoce y promueve la creación literaria en la entidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/03/2026 09:30 AM.
En Sonora y editada el 24/03/2026 09:33 AM.