Premian a ganadores del Concurso del Libro Sonorense 2025 en Hermosillo

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), llevó a cabo la ceremonia de premiación del Concurso del Libro Sonorense (CLS) 2025 en la Casa de la Cultura de Sonora, certamen con más de 80 años de trayectoria que impulsa la creación literaria en la entidad.
El evento contó con la presencia de Froylán Gámez, secretario de Educación y Cultura, en representación del gobernador Alfonso Durazo; Beatriz Aldaco Encinas, directora general del ISC; y Carlos Pacheco, jefe del Departamento de Literatura y Bibliotecas. En representación de las personas ganadoras, Sylvia Consuelo Arvizu Lucero dirigió un mensaje.
En esta edición se reconoció a las y los autores galardonados en los distintos subgéneros: en dramaturgia, Roberto Corella Barreda por Papalote; en literatura para infancias, Juandaniel Osuna Andrade por Sin pelos en la lengua y la boca calva; en poesía, Alán Saldaña Sánchez por Obra negra; en novela, Omar Monge Badilla por Golpe en mayo; y en crónica, Sylvia Consuelo Arvizu Lucero por Doña Mounstra.
Cada una de las personas ganadoras recibió un premio de 250 mil pesos mexicanos, así como la publicación de su obra, como parte de los estímulos que otorga el certamen para fortalecer la producción editorial y la difusión de la literatura sonorense.
El Concurso del Libro Sonorense se consolida como una plataforma para el reconocimiento, publicación y proyección de escritoras y escritores del estado y promete su permanencia como un programa anual de carácter histórico en la entidad.
Consulta la agenda de actividades culturales de la entidad en isc.sonora.edu.mx y en redes sociales, a través de @iscsonora.