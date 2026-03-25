Ceci Flores localiza restos que podrían ser de su hijo desaparecido en Hermosillo

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La líder de Madres Buscadoras de Sonora aseguró haber encontrado a su hijo tras años de búsqueda; autoridades realizarán pruebas de ADN para confirmar la identidad

Autor autor Nubia Uriarte Nubia Uriarte el 25/03/2026 10:56 AM.
En Sonora y editada el 25/03/2026 11:19 AM.