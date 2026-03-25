Ceci Flores localiza restos que podrían ser de su hijo desaparecido en Hermosillo

En un predio particular, en la carretera rumbo a la Costa de Hermosillo, Cecilia Flores, líder del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, asegura haber encontrado los restos de su hijo Marco Antonio desaparecido, enterrado bajo tierra.
Hoy localicé a mi niño en la carretera 26 Km 46, en Hermosillo, Sonora. La Fiscalía me dice que es él, y más que nunca se siente la fatiga. Abrazo tus restos, es lo que me queda, es lo que me dejaron, dijo a través de un video en redes sociales.
Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se encontraban levantando la evidencia, la cual será trasladada al laboratorio para realizar las pruebas de ADN con base en los restos encontrados, con el riesgo de que exista una degradación de éste por efectos externos.
Yo siempre supe que te encontraría, pasara el tiempo que pasara porque no tenía otro motivo en la vida; me robaron el miedo con tu ausencia, se llevaron mi cansancio con tus heridas, agregó.
Después de luchar contra todo, contra el olvido, contra la apatía, contra la tierra dura, seca por el sol que siempre estuvo ahí, dejando parte de nuestra sangre y piel, llorando para quitarnos el polvo que nos cegaba, porque no había tiempo, porque creía que con cada paso te iba a encontrar con vida, que llegaría a tiempo para protegerte, para abrazarte y darte los besos más bonitos que sólo sabe dar una madre. Vámonos a casa, hijo, de donde nunca tuviste que partir. He cumplido mi promesa de encontrarte, dijo Ceci Flores entre lágrimas.