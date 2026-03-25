Congreso de Sonora analiza iniciativas sobre datos personales, víctimas y deporte

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Diputados presentaron propuestas en materia de protección de datos, atención integral a víctimas y promoción del deporte en adultos mayores, las cuales fueron turnadas a comisiones

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/03/2026 08:44 AM.
En Sonora y editada el 25/03/2026 08:46 AM.