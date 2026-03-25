Congreso de Sonora analiza iniciativas sobre datos personales, víctimas y deporte

En sesión ordinaria, el Congreso de Sonora analizó diversas iniciativas orientadas al fortalecimiento de la protección de datos personales, la creación de un modelo integral de atención a víctimas, la promoción del deporte entre personas adultas mayores y la atención a observaciones en materia de fiscalización, mismas que fueron turnadas a comisiones para su estudio y dictamen. Asimismo, se presentaron posicionamientos con motivo del Día Mundial del Agua y de la conmemoración de la Expropiación Petrolera en México.
La diputada María Eduwiges Espinoza Tapia (Morena) presentó ante el Pleno una iniciativa con el objetivo de fortalecer la protección de datos personales en Sonora, al establecer que el consentimiento sea libre, específico, informado e inequívoco. Lo anterior, con el fin de evitar prácticas ambiguas, brindar certeza jurídica a los sujetos obligados, reducir riesgos de uso indebido de la información y garantizar una protección reforzada para personas en situación de vulnerabilidad, en armonía con estándares nacionales.
Enseguida, la diputada Alejandra López Noriega planteó una iniciativa para incorporar en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora la Ventanilla Única de Atención Integral a Víctimas, con el propósito de garantizar una atención inmediata, accesible y coordinada desde el primer contacto; reducir trámites y traslados; evitar la revictimización y agilizar el acceso a servicios integrales, fortaleciendo la protección y el seguimiento efectivo de las víctimas.
En otro tema, la diputada Azalia Guevara Espinoza (PVEM) dio lectura a una invitación dirigida a los 72 municipios de Sonora para que, en coordinación con la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), impulsen y promuevan la práctica deportiva entre personas adultas mayores, con el propósito de fomentar su bienestar físico, inclusión y calidad de vida.
El diputado Juan Pablo Arenívar Martínez (PAN) presentó un exhorto dirigido al Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, a fin de que atienda de manera urgente y transparente las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto de la Cuenta Pública 2024, con el propósito de solventarlas adecuadamente, garantizar la rendición de cuentas y brindar a la ciudadanía información clara y verificable sobre el uso de los recursos públicos.
Finalmente, el diputado Omar Del Valle Colosio (PVEM) y el diputado Próspero Valenzuela Múñer (Morena), respectivamente, presentaron posicionamientos en el marco del Día Mundial del Agua y con motivo de la Expropiación Petrolera.