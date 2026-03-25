Llama Salud Sonora a completar vacunación contra el sarampión

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Autoridades exhortan a madres y padres a revisar la cartilla de vacunación y aplicar dosis pendientes para prevenir brotes de esta enfermedad altamente contagiosa

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/03/2026 08:46 AM.
En Sonora y editada el 25/03/2026 08:51 AM.