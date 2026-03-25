Llama Salud Sonora a completar vacunación contra el sarampión

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), hizo un llamado a madres, padres y cuidadores a completar los esquemas de vacunación contra el sarampión, con el objetivo de proteger a la población infantil y a los grupos con mayor riesgo de complicaciones, así como evitar la reintroducción de esta enfermedad altamente contagiosa.
La dependencia estatal recordó que el esquema infantil contempla la aplicación de la vacuna triple viral (SRP), la cual protege contra sarampión, rubéola y parotiditis. La primera dosis debe aplicarse a los 12 meses de edad y el refuerzo a los 18 meses; además, niñas y niños de seis años deben recibir la segunda dosis correspondiente, en caso de no contar con ella.
Asimismo, se destacó la importancia de revisar la Cartilla Nacional de Salud para verificar que niñas y niños cuenten con su esquema completo. En caso de esquemas incompletos o retrasados, las y los menores pueden recibir las dosis faltantes para garantizar su protección.
Salud Sonora indicó que también deben vacunarse los grupos de riesgo, entre ellos, personal de salud, personas en contacto con casos sospechosos, población sin antecedentes vacunales, así como adolescentes y adultos jóvenes que no tengan comprobante de vacunación o que no recuerden haber recibido el biológico. Se descarta la vacunación en mujeres embarazadas.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotas respiratorias y puede causar complicaciones graves, principalmente en menores de cinco años, personas con sistemas inmunológicos debilitados y mujeres embarazadas, por lo que la vacunación es la medida más efectiva de prevención.
La Secretaría de Salud reiteró que la vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y se encuentra disponible en todas las unidades de salud del estado. Por ello, se invitó a la población a acudir al centro de salud más cercano con su cartilla de vacunación para completar el esquema y contribuir a la protección colectiva.