Sonora multiplica unidades de vivienda a 65,000 con 10 mil millones de pesos

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El gobernador Alfonso Durazo informó que el estado proyecta construir hasta 65 mil viviendas en 15 municipios, priorizando a familias con mayor necesidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/03/2026 09:49 AM.
En Sonora y editada el 25/03/2026 10:04 AM.