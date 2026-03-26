Analiza Congreso iniciativa para digitalizar trámites y reducir burocracia

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La propuesta fue turnada a comisión y busca modernizar los servicios públicos; legisladores también abordaron temas sobre bomberos y seguridad privada

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/03/2026 10:31 AM.
En Sonora y editada el 26/03/2026 10:34 AM.