Analiza Congreso iniciativa para digitalizar trámites y reducir burocracia

El Congreso de Sonora turnó a la Comisión de Anticorrupción una iniciativa de ley orientada a simplificar y digitalizar los trámites gubernamentales, con el propósito de reducir la burocracia y elevar la eficiencia de los servicios públicos; además, se fijaron posicionamientos en torno al fortalecimiento institucional de los cuerpos de bomberos y a la necesidad de garantizar condiciones laborales justas en el sector de la seguridad privada.
La diputada Gabriela Danitza Félix Bojórquez (MC) presentó una iniciativa de ley para eliminar trámites burocráticos, cuyo propósito es reducir y simplificar los procesos administrativos mediante la armonización con la legislación nacional y la transformación del modelo administrativo hacia un sistema basado en la digitalización, la interoperabilidad y la eficiencia.
La propuesta busca agilizar y mejorar la eficiencia de los servicios públicos mediante herramientas como un portal único, la identidad digital, la eliminación de requisitos redundantes, el establecimiento de plazos obligatorios de resolución y la aplicación del silencio administrativo positivo, además de fortalecer los mecanismos de supervisión y sancionar los incumplimientos.
Enseguida, la diputada María Eduwiges Espinoza Tapia (Morena) dio lectura a un posicionamiento en el que señaló la necesidad de fortalecer a los cuerpos de bomberos en la entidad ante su cobertura limitada, condiciones laborales vulnerables y falta de reconocimiento jurídico; por lo que propuso crear una coordinación estatal para profesionalizar el servicio y mejorar la atención de emergencias.
Por su parte, el diputado Óscar Ortiz Arvayo (PT) fijó su postura en favor de garantizar condiciones laborales dignas para las personas guardias de seguridad privada en Sonora y resaltó la importancia de supervisar el cumplimiento de la ley, con el propósito de prevenir jornadas excesivas y posibles vulneraciones de derechos humanos, asegurando así la protección de los trabajadores y el bienestar de la población.