Defiende Lorenia Valles reforma electoral tras aprobación en el Senado

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La legisladora destacó que la iniciativa busca una democracia más eficiente y austera, con reducción de costos y mayor enfoque en el bienestar social

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/03/2026 01:36 PM.
En Sonora y editada el 26/03/2026 01:38 PM.