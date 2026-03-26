Despliega Sonora más de 8 mil elementos en operativo de Semana Santa 2026

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El Gobierno del Estado reforzará la seguridad en carreteras, destinos turísticos y cruces fronterizos ante la llegada de más de 2.5 millones de visitantes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/03/2026 09:54 AM.
En Sonora y editada el 26/03/2026 10:17 AM.