Malecón El Cochórit estará listo antes de Semana Santa; impulsará turismo en Empalme

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La obra registra un avance del 93% y busca detonar la economía local al atraer visitantes nacionales y extranjeros a este destino de playa

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/03/2026 10:23 AM.
En Sonora y editada el 26/03/2026 10:28 AM.