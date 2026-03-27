Aprueba Congreso de Sonora tope a pensiones y analiza reformas clave

El Pleno del Congreso de Sonora aprobó por mayoría limitar las pensiones de los servidores públicos de confianza a la mitad del salario presidencial y avaló un exhorto a los ayuntamientos en materia de reglamentos de espectáculos públicos relacionados con la protección de derechos de autor; además, turnó a comisión iniciativas sobre cooperación binacional Sonora-Arizona, salud mental infantil y derechos de usuarios del agua, y escuchó diversos posicionamientos.
En representación de la Mesa Directiva, el diputado Óscar Ortiz Arvayo (PT) dio lectura a la minuta que reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Federal, en la que se establece que el tope a las pensiones de personas trabajadoras de confianza, en organismos descentralizados y empresas productivas, no podrá ser mayor a la mitad del salario de la presidenta de la República, equivalente a 70 mil pesos mensuales.
La diputada Ana Gabriela Tapia Fonllem (PRD), junto con legisladoras y legisladores de distintas fuerzas políticas, presentó un acuerdo mediante el cual se exhortó a los 72 ayuntamientos de Sonora a informar si cuentan con reglamentación en materia de espectáculos públicos y respeto a los derechos de autor.
Enseguida, el diputado David Figueroa Ortega (PVEM) planteó reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora para crear el Consejo Estratégico de Coordinación Económica Sonora-Arizona, como un órgano de trabajo que fortalezca la relación económica, institucional y social entre ambas regiones, integrando a la Secretaría de Economía y Turismo como eje estratégico para el desarrollo económico.
En otro tema, el diputado Rubén Refugio González Aguayo (PT) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora para reconocer de forma expresa el derecho a la salud mental y adoptar un enfoque preventivo con acciones de detección temprana, atención y seguimiento.
Por su parte, la diputada Alejandra López Noriega propuso reformar la Ley del Agua del Estado de Sonora, destinada a fortalecer los derechos de las personas usuarias, con reglas claras sobre consumo y cobros, plazos para corregir errores, protección frente a sanciones indebidas, atención a fugas, límites a la suspensión del servicio en hogares vulnerables y mecanismos ágiles de queja y conciliación.
Finalmente, presentaron posicionamientos el diputado David Figueroa Ortega (PVEM), con motivo del Día Mundial del Autismo; el diputado Juan Pablo Arenivar Martínez (PAN), sobre el Plan B de la reforma electoral; la diputada Ana Gabriela Tapia Fonllem (PRD), quien abordó la protección de niñas y niños frente a riesgos digitales, y el diputado Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela (Morena), quien destacó la labor del campo al conmemorar el Día del Agricultor Sonorense.