Aprueba Congreso de Sonora tope a pensiones y analiza reformas clave

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Diputados avalan limitar pensiones de funcionarios y turnan iniciativas sobre agua, salud mental y cooperación binacional

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/03/2026 10:32 AM.
En Sonora y editada el 27/03/2026 10:41 AM.