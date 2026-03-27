Arranca operativo de Semana Santa en Sonora con más de 8 mil elementos

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El gobierno estatal desplegó fuerzas de seguridad para garantizar la protección de 2.5 millones de vacacionistas y fortalecer la vigilancia en destinos turísticos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/03/2026 10:41 AM.
En Sonora y editada el 27/03/2026 10:52 AM.