Vinculan a proceso a cinco por ataque armado contra agentes en Cajeme

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de cinco personas por su probable responsabilidad en diversos delitos de alto impacto, entre ellos la tentativa de homicidio calificado con alevosía en agravio de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en Ciudad Obregón.
Durante la continuación de la audiencia, el juez resolvió vincular a proceso a Israel “N”, de 44 años; Ricardo “N”, de 25; Roberto Aziel “N”, de 19; y Jesús Miguel “N”, de 34, por los delitos de tentativa de homicidio calificado con alevosía en número de ocho, contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, y atentado contra la seguridad de la comunidad.
En tanto, Reyna Mariel “N”, de 38 años, fue vinculada a proceso por los delitos de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, atentado contra la seguridad de la comunidad y asociación delictuosa.A todos los imputados les fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual permanece vigente mientras continúan las investigaciones complementarias.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron el 12 de marzo de 2026 en un domicilio ubicado en la calle San Miguel entre Casanova y Montebello, en la colonia San Juan Capistrano, donde los imputados operaban como una célula delictiva criminal organizada para la comisión de delitos.
En dicho inmueble fueron asegurados diversos narcóticos, entre ellos metanfetamina y marihuana, distribuidos en múltiples envoltorios que superan la dosis permitida para consumo personal, lo que, aunado a su confección, permite establecer su probable destino para comercialización.
Asimismo, dentro del inmueble se localizaron prendas que simulan uniformes de corporaciones policiales, las cuales presuntamente eran utilizadas como parte de las actividades ilícitas, como videograbaciones con diversas personas, poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad.
Las investigaciones establecen que, en ese mismo lugar, cuatro de los imputados realizaron actos encaminados a privar de la vida a elementos de la AMIC, a quienes sorprendieron y agredieron con disparos de arma de fuego de manera sorpresiva, resultando tres agentes lesionados.
No obstante, la reacción inmediata y táctica de los elementos ministeriales permitió repeler la agresión y evitar la consumación del homicidio, logrando el control de la situación y la captura de todos los agresores.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrenda su compromiso de actuar con firmeza frente a quienes atentan contra la vida, la salud pública y la seguridad de las instituciones, fortaleciendo las acciones de investigación, esclarecimiento y detención en beneficio de la sociedad.