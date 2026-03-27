Vinculan a proceso a cinco por ataque armado contra agentes en Cajeme

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Los imputados enfrentan cargos por tentativa de homicidio, narcomenudeo y delitos contra la seguridad tras agredir a elementos de la AMIC

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/03/2026 10:52 AM.
En Sonora y editada el 27/03/2026 11:03 AM.