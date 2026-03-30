Impulsa Durazo plan hídrico de 770 mdp para sanear aguas en Nogales

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El proyecto contempla ampliar plantas tratadoras y reducir el envío de aguas residuales hacia Estados Unidos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/03/2026 11:30 AM.
En Sonora y editada el 30/03/2026 11:50 AM.