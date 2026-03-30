Llama Salud Sonora a prevenir accidentes durante Semana Santa

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Autoridades exhortan a respetar normas viales y evitar el uso de alcohol para reducir emergencias en el periodo vacacional

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/03/2026 11:10 AM.
En Sonora y editada el 30/03/2026 11:12 AM.