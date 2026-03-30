Llama Salud Sonora a prevenir accidentes durante Semana Santa

Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP) hizo un llamado a la población para extremar precauciones y prevenir accidentes viales, una de las principales causas de lesiones en estas fechas.
La dependencia destacó la importancia de respetar los límites de velocidad, evitar el uso del teléfono celular al conducir y utilizar siempre el cinturón de seguridad. Asimismo, exhortó a no manejar bajo los efectos del alcohol o cualquier sustancia que altere la capacidad de reacción.
El coordinador estatal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), José Arturo Vega, informó que durante los periodos vacacionales aumenta la demanda de atención en sitio por emergencias, mientras que disminuyen las solicitudes de orientación telefónica.
Señaló que la mayoría de los reportes están relacionados con accidentes vehiculares, así como incidentes como caídas, resbalones, ahogamientos o picaduras en zonas de playa.
El funcionario subrayó la importancia de planear con anticipación los viajes, conocer el destino, ubicar los centros de atención médica más cercanos y considerar los tiempos de respuesta ante una emergencia. Asimismo, reiteró la necesidad de verificar las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir, ya que muchas situaciones de riesgo pueden prevenirse con una revisión adecuada.
La Secretaría de Salud reiteró que la prevención es clave para disfrutar de unas vacaciones seguras, por lo que invitó a la ciudadanía a adoptar conductas responsables y contribuir a la protección de su vida y la de los demás.