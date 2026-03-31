Confirma Ceci Flores identidad de su hijo desaparecido tras prueba de ADN

Luego de años de incertidumbre y búsqueda, Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora confirmó que los restos humanos localizados recientemente en un predio particular, en la carretera rumbo a la Costa de Hermosillo, corresponden a su hijo, identificado como Marco Antonio Sauceda Rocha, tras recibir los resultados de una prueba de ADN.
A través de un mensaje difundido públicamente, la madre compartió el doloroso momento en el que recibió la confirmación oficial, señalando que, pese al paso del tiempo, nunca estuvo preparada para enfrentar la noticia.
Los restos encontrados en días pasados corresponden a mi hijo… La prueba de ADN ha confirmado lo que tanto temía… y aunque pasaron los años, nunca estuve preparada para este momento, expresó.
Hijo, nunca dejé de buscarte… nunca perdí la esperanza de encontrarte, de abrazarte otra vez. Cada día sin ti fue un dolor que no se puede explicar con palabras, manifestó.
Quiero agradecer de todo corazón a todas las familias que caminaron conmigo en esta lucha… a los medios que nos dieron voz, y a las autoridades que estuvieron presentes en este proceso, señaló.
Gracias a cada persona que compartió, que ayudó, que no me dejó sola en este camino tan difícil, añadió.
Hoy no es un final… es un reencuentro distinto, lleno de dolor, pero también de amor eterno. Hijo mío, te encontré… y jamás dejaré de amarte, expresó.