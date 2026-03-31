Confirma Ceci Flores identidad de su hijo desaparecido tras prueba de ADN

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Luego de años de búsqueda, una madre informó que los restos localizados recientemente corresponden a su hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha, agradeciendo el apoyo de colectivos, autoridades y ciudadanía durante el proceso

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/03/2026 03:22 PM.
En Sonora y editada el 31/03/2026 03:27 PM.