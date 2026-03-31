Inaugura Alfonso Durazo Montaño primera etapa del Malecón El Cochórit en Empalme

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Con una inversión de 31.6 millones de pesos, la obra busca detonar el turismo, fortalecer la economía local y ofrecer un espacio digno de recreación para las familias del sur de Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/03/2026 12:05 PM.
En Sonora y editada el 31/03/2026 12:17 PM.