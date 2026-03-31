Inaugura Alfonso Durazo Montaño primera etapa del Malecón El Cochórit en Empalme

La visión de desarrollo regional del gobernador Alfonso Durazo Montaño avanza con hechos en el sur de Sonora, al encabezar junto a miles de vacacionistas la inauguración de la primera etapa del Malecón Turístico El Cochórit, Empalme, una obra estratégica realizada con una inversión de 31.6 millones de pesos que impulsa el turismo, fortalece la economía local y devuelve espacios públicos dignos a las familias sonorenses.
La playa El Cochórit recobró su esplendor y potencial turístico con las obras de transformación que, en esta primera etapa, contemplan 560 metros de infraestructura urbana y turística, diseñada para elevar la calidad del espacio público, detonar la afluencia de visitantes y generar nuevas oportunidades económicas para la región.
Hoy damos el primer paso para convertir a Empalme en un atractivo turístico para el estado de Sonora, a la altura de San Carlos, de Puerto Peñasco, de Playa de Huatabampito, de Bahía de Kino y otros lugares hermosos que tiene afortunadamente nuestro estado. Lo más importante es que empalmenses van a tener un lugar para su esparcimiento gratuito, manifestó el gobernador.
Como parte de un enfoque sustentable, se instaló alumbrado público con lámparas solares, además de infraestructura eléctrica y canalizaciones para asegurar una operación eficiente. También se incorporó ciclovía, áreas recreativas y juegos infantiles, así como baños y mobiliario urbano que fortalecen la convivencia familiar.
El proyecto contempla además intervenciones de paisajismo y reubicación de vegetación, dignificando la imagen urbana del destino y fortaleciendo su atractivo turístico como parte de la visión integral que encabeza el gobernador Durazo para posicionar a Sonora como un estado competitivo en el noroeste del país.
Para 2026, se proyecta una segunda etapa con inversión estimada de 64 millones de pesos, que ampliará el malecón con 450 metros adicionales, cuyas obras iniciarán en mayo e incluirán explanada, nuevas áreas de convivencia, mayor infraestructura recreativa, ampliación de banquetas y ciclovías, así como más mobiliario urbano y alumbrado solar.
Con esta obra, el gobernador Alfonso Durazo Montaño reafirma que la inversión pública bien dirigida transforma comunidades, fortalece el tejido social y convierte el potencial turístico de Sonora en desarrollo económico real para las familias.