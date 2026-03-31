Llama Gobierno de Sonora a eliminar criaderos de mosquito para prevenir dengue

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La Secretaría de Salud exhortó a la población a limpiar patios y evitar acumulación de agua para reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor de dengue, zika y chikungunya

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/03/2026 02:16 PM.
En Sonora y editada el 31/03/2026 02:16 PM.