Llama Gobierno de Sonora a eliminar criaderos de mosquito para prevenir dengue

Con el objetivo de reducir la presencia del mosquito transmisor del dengue, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), hace un llamado a la población a intensificar la limpieza de patios y eliminar cualquier objeto que pueda acumular agua.
El mosquito Aedes aegypti, responsable de transmitir enfermedades como dengue, zika y chikungunya, se reproduce en recipientes con agua limpia y estancada, por lo que es fundamental evitar la formación de criaderos dentro y alrededor de los hogares.
Entre las principales recomendaciones destacan: lavar, tapar, voltear y tirar todo tipo de envases como cubetas, llantas, botellas, tinacos y macetas, así como mantener limpios techos, canaletas y desagües para impedir la acumulación de agua.
Asimismo, se exhorta a la población a participar en jornadas comunitarias de descacharrización, sacar objetos en desuso y permitir el acceso al personal de salud debidamente identificado que realiza labores de control larvario y fumigación focalizada.
La Secretaría de Salud recuerda que la prevención es la herramienta más efectiva para combatir el dengue, por lo que la participación activa de la ciudadanía es clave para proteger la salud de las familias y evitar brotes en la comunidad.