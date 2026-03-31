Turismo en Sonora crecerá en Semana Santa con hasta 2.5 millones de visitantes

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La senadora Lorenia Valles Sampedro destacó que el estado podría alcanzar una ocupación hotelera de hasta el 100%, impulsado por la promoción turística y la conectividad con Estados Unidos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/03/2026 11:56 AM.
En Sonora y editada el 31/03/2026 11:59 AM.