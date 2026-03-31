Turismo en Sonora crecerá en Semana Santa con hasta 2.5 millones de visitantes

En el marco del periodo vacacional de Semana Santa, la senadora Lorenia Valles reconoció que el turismo representa una fuente creciente de ingresos para el estado de Sonora, debido a los esfuerzos del gobernador Alfonso Durazo en materia de promoción turística y de conectividad de la entidad otras partes del país y con Estados Unidos.
La proyección del Gobierno de Sonora para este periodo vacacional es la llegada de 2.5 millones de visitantes a los diferentes destinos turísticos, así como de 90 al 100% de ocupación hotelera de 25 mil habitaciones; lo cual generará una derrama económica importante y expectativas del aumento del número de visitantes, tanto por vía terrestre como aérea, afirmó.
Son muchos los sitios sonorenses abiertos al turismo gracias a la diversidad natural, como la colindancia de nuestras playas con el Golfo de California, el cual fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En cuanto a los pueblos mágicos, San Carlos y Ures obtuvieron esta distinción en 2023 debido a sus paisajes y aportaciones históricas; próximamente, podrían sumarse Cananea y Banámichi, agregó la sonorense.
Tan solo los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas aportan 2.0% al PIB estatal, a lo que deben sumarse los servicios de transporte de pasajeros, agencias de viajes y servicios de reserva, artesanías, comercio, al igual que los servicios culturales, deportivos y recreativos.
Estamos hablando de una industria en crecimiento, que también hace atractivo a Sonora para el turismo de bodas, negocios, convenciones y médico. Con la modernización de las carreteras que conectan a Hermosillo con Bahía de Kino y a Guaymas con Chihuahua, nuestras playas serán un destino de fácil acceso para las y los chihuahuenses, así como los visitantes de Arizona y Texas. Además, Huatabampito y Cochórit, en Empalme, están estrenando malecón; y en la playa Bahía Delfín, en San Carlos, está en ejecución la obra de un malecón, concluyó.