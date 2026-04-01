Firman convenio para Plan Integral de Agua en Sonora con inversión histórica

...

El gobernador Alfonso Durazo y la federación impulsan una estrategia hídrica de más de 11 mil millones de pesos para garantizar el acceso al agua, modernizar el campo y fortalecer la infraestructura en la entidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/04/2026 12:00 PM.
En Sonora y editada el 01/04/2026 12:07 PM.