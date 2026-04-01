Impulsan plan hídrico de largo plazo para garantizar agua en Sonora

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La senadora Lorenia Valles destacó la inversión de 12 mil millones de pesos en infraestructura, saneamiento y tecnificación agrícola, como parte del Plan Integral Agua para Sonora alineado a la estrategia nacional

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/04/2026 11:54 AM.
En Sonora y editada el 01/04/2026 12:00 PM.