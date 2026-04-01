Impulsan plan hídrico de largo plazo para garantizar agua en Sonora

En el marco del evento de presentación del “Plan Integral Agua para Sonora”, convocado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través del Organismo de Cuenca Noroeste y el Gobierno de Sonora, la senadora Lorenia Valles destacó la visión de largo plazo del gobernador Alfonso Durazo para garantizar el abasto de agua en todos los hogares sonorenses.
En 2023, el gobernador anunció el Plan Hídrico Sonora 2023-2053, una política pública con visión de 30 años que se alinea con las acciones de la federación, específicamente el Plan Hídrico Nacional 2024-2030 de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los proyectos presentados este martes están dirigidos al desarrollo de infraestructura, al saneamiento y la tecnificación agrícola, y contarán con una inversión pública de 12 mil millones de pesos, reconoció la legisladora.
La senadora de la República mencionó que es importante continuar con la implementación de soluciones en materia hídrica para Sonora, pues la zona norte del país solo dispone de 29% del agua superficial; además, de acuerdo con CONAGUA, 59.1% de las fuentes de agua superficial del país están contaminadas.
Hace unos meses, en el Senado de la República aprobamos una reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de la Ley General de Aguas para garantizar el acceso de todas las familias al agua y acabar con el acaparamiento del recurso hídrico. Estos cambios a la ley amortiguarán los esfuerzos que, desde el Gobierno de Sonora y el Gobierno de México, se están realizando para una gestión más eficiente del agua, finalizó Valles Sampedro.