Aseguran invernadero clandestino con más de 220 plantas de enervante en Magdalena

Autoridades de los tres niveles de gobierno aseguraron un invernadero utilizado para el cultivo y cosecha de mariguana donde aseguraron equipo para tal fin y más de 220 plantas de este enervante en el municipio de Magdalena de Kino.La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que ejecutó una diligencia de cateo en un inmueble habilitado como invernadero clandestino, presuntamente destinado a la producción y cultivo de marihuana, el cual contaba con infraestructura especializada para su operación, en Magdalena de Kino.La acción operativa fue realizada de manera coordinada en la intersección de calle Plutarco Elías Calles y Francisco Malnar Mendoza, en la colonia Fátima, por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en estricto apego a los principios de legalidad, debido proceso y respeto a los derechos humanos.Como resultado, se logró el aseguramiento de 221 plantas con características propias de la marihuana, seis bolsas de plástico conteniendo hierba verde y seca, 19 lámparas con sistema de regulación y temporizador para cultivo indoor, así como diversos insumos agrícolas, entre ellos tres bidones y un galón de fertilizante.La FGJES reitera su compromiso de trabajar por la justicia a las víctimas del delito y la persecución y puesta ante la justicia de quienes transgredan la legalidad y la paz social en Sonora.