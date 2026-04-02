Aseguran invernadero clandestino con más de 220 plantas de enervante en Magdalena

Aseguran invernadero clandestino con más de 220 plantas de enervante en Magdalena
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Autoridades estatales y federales localizaron y aseguraron un invernadero clandestino en Magdalena de Kino, donde se encontraron más de 220 plantas de marihuana y equipo especializado para su cultivo.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 02/04/2026 04:49 PM.
En Sonora y editada el 02/04/2026 04:54 PM.