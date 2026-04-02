Aseguran más de 1.8 toneladas de cocaína en revisión en San Luis Río Colorado

Efectivos de la Mesa Estatal de Seguridad lograron el aseguramiento de mil 800 kilogramos de cocaína, además de la detención de dos personas en el puesto de revisión de San Luis Río Colorado, durante un operativo coordinado de vigilancia en la frontera.Se informó que el aseguramiento se dio durante una inspección a un tractocamión con ruta de procedencia San Blas, Nayarit, y destino Tijuana, Baja California, siendo elementos de la Guardia Nacional quienes detectaron inconsistencias en la caja seca mediante tecnología de Rayos Gama.Por lo que le realizaron una revisión manual que permitió localizar mil 877 paquetes de cocaína, con un peso aproximado superior a mil 800 kilogramos.En el lugar fueron detenidos Efraín "N", de 28 años, originario de Navolato, Sinaloa, y Jesús "N", de 23 años, originario de Villa Juárez, Navolato, Sinaloa. Asimismo, se aseguró dicho vehículo de carga siendo un tractocamión marca Kenworth, color blanco, sin reporte de robo.Lo asegurado, así como las personas detenidas, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en San Luis Río Colorado, para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.Este resultado refleja el impacto de los operativos coordinados del Gabinete de Seguridad de Sonora que se mantienen de manera permanente en puntos estratégicos del estado para frenar el trasiego de drogas y debilitar las estructuras criminales.Con estas acciones, el gobernador del estado refrenda su compromiso de mantener una estrategia firme y coordinada para proteger la seguridad, la paz y la tranquilidad de las familias sonorenses.