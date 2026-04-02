Aseguran más de 1.8 toneladas de cocaína en revisión en San Luis Río Colorado

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Autoridades decomisaron más de 1.8 toneladas de cocaína en un tractocamión durante un operativo en San Luis Río Colorado, donde también fueron detenidos dos hombres y asegurado el vehículo.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 02/04/2026 04:41 PM.
En Sonora y editada el 02/04/2026 04:49 PM.