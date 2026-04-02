Aumentan víctimas mortales por aplicación de sueros vitaminados

La Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abierta una investigación para determinar un posible patrón de negligencia médica relacionado con la muerte de al menos cuatro personas que habrían recibido un tratamiento intravenoso en una clínica privada de la capital sonorense.
Entre los casos se encuentra el de Dinora Ontiveros, quien presentó un deterioro grave en su estado de salud tras la aplicación de un suero por vía intravenosa, lo que derivó en insuficiencia renal, hepática y neumonía. La mujer falleció el pasado 2 de marzo. De acuerdo con familiares, el procedimiento habría sido realizado por un médico identificado como Jesús Maximiliano “N”.
Al solicitar información sobre el contenido del tratamiento, la clínica señaló que se trataba de un producto homeopático elaborado por la empresa Rubio Pharma. Un familiar de Ontiveros también recibió la misma sustancia; aunque logró sobrevivir, permanece en estado de salud delicado.
A este caso se suma el fallecimiento de Catalina Figueroa, una mujer de aproximadamente 30 años, quien presuntamente fue atendida en el mismo establecimiento y recibió un suero vitaminado intravenoso. Su deceso ocurrió en el Hospital General de Hermosillo.
Asimismo, la Fiscalía investiga la muerte de Jesús Héctor Almeida Flores y su hijo, Sebastián Almeida, quienes fueron sepultados recientemente y también habrían sido sometidos al mismo tipo de procedimiento.
Como parte de las diligencias, autoridades ministeriales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Jesús García, presuntamente relacionado con los hechos. En el lugar se aseguraron medicamentos, soluciones inyectables, recipientes con líquidos, expedientes clínicos, equipo de cómputo y dispositivos de videograbación, los cuales serán sometidos a análisis pericial.
La institución informó que la persona que habría suministrado las sustancias a las víctimas ya fue identificada y se encuentra bajo investigación. El inmueble permanece asegurado mientras continúan los trabajos de peritos y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.
De manera paralela, la Fiscalía trabaja en coordinación con autoridades del sector salud para integrar los elementos técnicos y sanitarios que permitan esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en su caso, deslindar responsabilidades conforme a la ley.