Aumentan víctimas mortales por aplicación de sueros vitaminados

Aumentan víctimas mortales por aplicación de sueros vitaminados
Ver más imágenes
...

Fiscalía de Sonora investiga posible negligencia médica tras muertes vinculadas a clínica homeopática privada en Hermosillo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/04/2026 02:22 PM.
En Sonora y editada el 02/04/2026 02:29 PM.