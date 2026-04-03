Sonorense acusado de intentar matar a agentes de la DEA en operativo por fentanilo

Un sonorense fue acusado por un jurado federal de los Estados Unidos por el delito de intento de homicidio contra agentes de la DEA, tras presuntamente disparar durante un operativo relacionado con la venta de fentanilo.Según datos oficiales se trata de Eduardo Valenzuela López, de 33 años, originario de Cajeme, Sonora, quien enfrenta múltiples cargos federales, incluidos delitos por tráfico de drogas y uso de armas de fuego.De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2026, cuando agentes federales intentaban detenerlo durante una transacción de fentanilo.Según documentos judiciales, al ser interceptado junto a otro implicado a bordo de una camioneta Dodge Ram, el sujeto abrió fuego contra los agentes, quienes repelieron la agresión.Tras la detención, las autoridades localizaron aproximadamente 50 mil pastillas de fentanilo en el vehículo, además de un arma de fuego.Posteriormente, en el domicilio del imputado, se aseguró también un bloque de fentanilo en polvo con un peso cercano a un kilogramo.El acusado enfrenta cargos por intento de homicidio de un oficial federal, conspiración para distribuir fentanilo, posesión de armas y delitos relacionados con narcotráfico, algunos de los cuales contemplan penas de hasta cadena perpetua.También fue imputado su coacusado, Jael González Bañuelos, de 22 años, por delitos relacionados con la distribución de drogas.Las autoridades señalaron que los hechos forman parte de investigaciones para combatir el tráfico de fentanilo en Estados Unidos, reiterando que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario.