Sonorense acusado de intentar matar a agentes de la DEA en operativo por fentanilo

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Un hombre originario de Cajeme, Sonora, fue acusado en Estados Unidos por intento de homicidio contra agentes federales, luego de presuntamente disparar durante un operativo antidrogas en el que también se aseguraron miles de pastillas de fentanilo y un arma de fuego.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/04/2026 05:54 PM.
En Sonora y editada el 03/04/2026 06:01 PM.