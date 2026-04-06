Desmantelan puntos de “halconeo” en operativo conjunto en Sonoyta

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Autoridades estatales y federales destruyeron infraestructura clandestina utilizada para vigilancia ilegal en zonas estratégicas, debilitando operaciones de grupos delictivos en la región

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/04/2026 02:00 PM.
En Sonora y editada el 06/04/2026 02:03 PM.