Desmantelan puntos de “halconeo” en operativo conjunto en Sonoyta

En un operativo estratégico para reforzar la seguridad en la franja fronteriza de Sonora, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, desplegaron acciones en el municipio de Sonoyta.
Los recorridos se concentraron en puntos clave como el ejido El Desierto, así como en brechas y zonas serranas consideradas vulnerables para la comisión de actividades ilícitas.
Durante estas acciones de prevención, las autoridades localizaron infraestructura clandestina utilizada para el llamado “halconeo”, es decir, sistemas de monitoreo ilegal que permiten vigilar movimientos en la región y facilitar posibles delitos.
En las inmediaciones de San Emeterio, se detectaron y destruyeron dos puntos de observación, además de un centro de recarga y comunicaciones que operaba como repetidor para la coordinación de estas actividades.
De acuerdo con autoridades estatales, este operativo representa un golpe significativo a las estructuras de vigilancia ilegal, debilitando la capacidad operativa de grupos delictivos y fortaleciendo la presencia de seguridad en zonas estratégicas.
La coordinación entre corporaciones reafirma el compromiso de mantener la vigilancia en la región y garantizar el Estado de derecho en el estado.