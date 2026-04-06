Detienen a siete en flagrancia por robo a tren en Santa Ana

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Autoridades aseguraron vehículos y dos toneladas de maíz tras sorprender a los implicados saqueando carga ferroviaria en pleno tránsito

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/04/2026 03:49 PM.
En Sonora y editada el 06/04/2026 03:52 PM.