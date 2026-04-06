Detienen a siete en flagrancia por robo a tren en Santa Ana

En una acción inmediata y coordinada, autoridades estatales y federales detuvieron en flagrancia a siete personas por el delito de robo a tren en tránsito, evitando el saqueo de carga ferroviaria en Santa Ana, Sonora.
El operativo fue realizado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), tras un reporte de robo en proceso en el kilómetro ferroviario 115+691.
Al arribar al sitio, los agentes ubicaron a los involucrados en plena sustracción de grano de maíz, el cual recolectaban de las vías y cargaban en costales para su traslado, utilizando cinco vehículos estacionados estratégicamente a un costado del tren.
En el lugar fueron capturados en aparente flagrancia delictiva Luis Alberto “N”, alias “El Piriguey”, de 34 años; Francisco Julián “N”, alias “El Mudo”, de 22; Juan Francisco “N”, alias “El Pekas”, de 51; José Andrés “N”, de 28; Reyes Emilio “N”, alias “El Reyitos”, de 19; Gilberto “N”, de 39; y Miguel Ángel “N”, alias “El Miguel”, de 56 años.
Durante la intervención se aseguraron cinco vehículos, incluyendo un camión tipo grúa-contenedor y un camión de redilas, así como aproximadamente dos toneladas de grano de maíz, evidenciando un esquema organizado para la sustracción y traslado de mercancía.
Tanto los detenidos como los indicios fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Delegación Sonora de la Fiscalía General de la República (FGR), quien dará seguimiento a las investigaciones por delitos que afectan la infraestructura ferroviaria y la cadena productiva del País.
Con este resultado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) refrenda que no se permitirá la operación de grupos dedicados al robo de carga, fortaleciendo acciones coordinadas para proteger sectores estratégicos, garantizar el estado de derecho y combatir frontalmente la delincuencia.