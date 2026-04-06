Fortalecen gestión del agua en Sonora con capacitación y financiamiento internacional

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El Gobierno del Estado y NADBank impulsan la eficiencia hídrica en municipios fronterizos, con capacitación técnica y acceso a fondos para proyectos de infraestructura sostenible

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/04/2026 04:54 PM.
En Sonora y editada el 06/04/2026 05:01 PM.