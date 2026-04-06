Persistirá el calor en Sonora con temperaturas de hasta 38 grados

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Protección Civil prevé días soleados, ambiente seco y sin lluvias durante la semana, por lo que recomienda extremar precauciones ante las altas temperaturas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/04/2026 02:08 PM.
En Sonora y editada el 06/04/2026 02:12 PM.