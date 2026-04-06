Persistirá el calor en Sonora con temperaturas de hasta 38 grados

El Gobierno de Sonora a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que el pronóstico es que durante los siguientes días se mantendrán condiciones mayormente estables, con ambiente caluroso y escasas probabilidades de lluvia en la entidad.
Para este lunes 6 de abril, se prevé cielo parcialmente soleado a medio nublado, con temperaturas máximas cercanas a los 34 a 36 grados Celsius en gran parte del estado, especialmente en zonas del centro y noroeste.
El martes 7 de abril continuará el ambiente caluroso, con condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado. Las temperaturas máximas se mantendrán entre 33 y 35 grados, mientras que las mínimas rondarán los 19 a 21 grados, sin probabilidades significativas de precipitación.
Para el miércoles 8 de abril, se espera un incremento en la radiación solar, con cielos mayormente despejados. Las temperaturas máximas podrían alcanzar nuevamente los 35 a 38 grados Celsius, manteniéndose un ambiente seco característico de la región en esta época del año.
En general, el patrón dominante será de clima seco, con calor diurno y noches templadas, típico del mes de abril en Sonora, donde las lluvias son poco frecuentes.
La recomendación es mantenerse hidratados, evitar exposición prolongada al sol en las horas de más calor y tomar precauciones ante las altas temperaturas, especialmente en zonas urbanas y desérticas, además ante cualquier emergencia marcar la línea telefónica 9-1-1.