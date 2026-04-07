Destacan inversión histórica en escuelas con “La Escuela es Nuestra”

“Como nunca, el gobierno de la Cuarta Transformación invierte buena parte de los recursos públicos en el mejoramiento de las escuelas públicas. A través del programa ‘La Escuela es Nuestra’ se trabaja en la remodelación de las instalaciones y su equipamiento para garantizar el derecho a la educación y el bienestar de las niñas y los niños”, aseguró la senadora Lorenia Valles.
Lo anterior luego del anuncio que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, relativo a que su gobierno invertirá 350 mil millones de pesos en este programa que beneficia a escuelas primarias, secundarias y preparatorias.
En 2019 reformamos la Constitución para impulsar una política educativa de excelencia, y esta obligación contempla contar con mejores escuelas. Tan solo este año se atenderá a más de 75 mil planteles educativos con una inversión de 26 mil millones de pesos, beneficiando a 8.5 millones de alumnas y alumnos de educación básica y media superior, mencionó la legisladora.
La Escuela es Nuestra es posible por la cooperación de maestras y maestros, así como de madres y padres, quienes conforman los comités escolares de seguimiento. Es un programa que ha permanecido gracias al compromiso de la comunidad escolar, la cual administra los recursos que recibe y decide en qué acciones de mejora debe invertirse, concluyó.