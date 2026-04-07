Destacan inversión histórica en escuelas con “La Escuela es Nuestra”

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El programa federal contempla una inversión de 350 mil millones de pesos para mejorar infraestructura educativa y beneficiar a millones de estudiantes en el país

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/04/2026 10:59 AM.
En Sonora y editada el 07/04/2026 11:04 AM.