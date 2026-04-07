Energía solar llega a hogares vulnerables en Sonora

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El programa “Techos Solares para el Bienestar” beneficiará a cinco mil familias con ahorros de hasta 70% en el consumo eléctrico

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/04/2026 10:56 AM.
En Sonora y editada el 07/04/2026 10:59 AM.