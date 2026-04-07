Vacaciones en Sonora dejan 15 fallecidos; autoridades llaman a reforzar prevención

Un saldo de 15 personas fallecidas dejó el reciente periodo vacacional en Sonora, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Daniel Gámez Martínez, quien calificó el resultado como lamentable.
De acuerdo con el funcionario, entre las víctimas se encuentran personas que perdieron la vida por ahogamiento, accidentes carreteros y otros incidentes, como la caída de una persona desde un balcón y otro caso en el que un individuo cayó de la parte trasera de una camioneta en movimiento.
Gámez Martínez señaló que, aunque no se cuenta con el desglose completo por municipio, la mayoría de los decesos se concentraron en zonas costeras. No obstante, precisó que en el área de Navojoa se registraron al menos dos fallecimientos, además de casos en Cajeme y Caborca.
Uno de los hechos más impactantes ocurrió en Puerto Lobos, donde un hombre perdió la vida tras ingresar al mar para rescatar a unos menores que eran arrastrados por la corriente. Aunque logró ponerlos a salvo, el adulto falleció en el lugar.
El titular de Protección Civil reiteró que, pese a los operativos implementados, el periodo no cerró con saldo blanco, por lo que hizo un llamado a la población a extremar precauciones, especialmente en zonas de playa y al transitar por carretera, para prevenir este tipo de tragedias.