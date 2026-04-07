Vacaciones en Sonora dejan 15 fallecidos; autoridades llaman a reforzar prevención

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El coordinador estatal de Protección Civil, Daniel Gámez Martínez, informó que las muertes se derivaron de ahogamientos, accidentes carreteros y otros incidentes, con mayor incidencia en zonas costeras

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/04/2026 12:18 PM.
En Sonora y editada el 07/04/2026 12:21 PM.